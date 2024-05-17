"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Medical Devices ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Medical Devices ETF с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость бумаги на уровне $64,4 за штуку после того, как цена претерпела локальную коррекционную просадку и начала разворачиваться вверх, сообщается в материале ведущего аналитик отдела анализа акций Зарины Саидовой.

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

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