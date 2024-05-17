Рубль почти не меняется к доллару и юаню утром с учетом противоречивых факторов

Москва. 17 мая. Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже утром в пятницу, рубль почти стабилен в условиях неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,01 руб./$1 (+4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 8,36 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,2 коп. - до 12,59 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта демонстрирует слабые колебания к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых факторов. Давление оказывает преобладающий негативный настрой глобальных инвесторов к рисковым активам. Сырьевой рынок пока не оказывает должной поддержки рублю из-за "вялой" динамики нефтяных котировок. Противовесом выступают жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, обязательства по реализации валютной выручки экспортерами.

Экономический календарь текущей недели к утру пятницы отработан по основным экономическим показателям. Свежей порцией стали данные по инфляционным ожиданиям населения РФ, которые в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, ожидания в апреле вернулись на уровень февраля (11,9%) и марта 2024 года (11,5%). Оценка наблюдаемой населением инфляции в мае продолжила снижаться и составила 14% после 14,4% в апреле.

Участники рынка также оценивают показатели платежного баланса России. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2024 года составило $31,7 млрд, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $15,6 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ, наиболее значимыми факторами увеличения профицита счета текущих операций в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года являются опережающее снижение импорта и уменьшение дефицита баланса инвестиционных доходов.

В апреле 2024 года профицит сальдо счета текущих операций составил $6,6 млрд, что в 2,4 раза меньше, чем в марте ($16,0 млрд). Апрельский показатель текущего года в 33 раза выше показателя апреля прошлого года ($0,2 млрд).

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-апреле 2024 года выросло на 17%, до $43,7 млрд, по сравнению с $37,2 млрд за аналогичный период 2023 года.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,48 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,31 за баррель, что на 0,10% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу преобладает негатив: китайский CSI 300 опустился на 0,20%, японский Nikkei 225 потерял 0,29%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,32%, южнокорейский Kospi ослабел на 0,98%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,74%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,21%.

Американские фондовые индексы снизились в четверг, инвесторы оценивали статданные, корпоративную отчетность и заявления президентов федеральных резервных банков. Значение Dow Jones Industrial Average в ходе торгов превысило отметку 40 тыс. пунктов впервые в истории, однако индикатор не смог удержаться на этом уровне до конца сессии.

Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, выросло на 5,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,36 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. и составило 222 тыс., говорится в отчете министерства труда. Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что для принятия решения о снижении процентных ставок необходимо получить больше данных, подтверждающих стабильное замедление инфляции.