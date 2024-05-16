Рынок акций РФ обновил максимумы с 2022г на внешнем оптимизме и корпоративных новостях, лидировал Ростелеком

Москва. 16 мая. Рынок акций РФ в четверг вырос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, растущей нефти (Brent превысила $83,3 за баррель) и новостей с переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Индекс МосБиржи превысил 3486 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, индекс РТС поднялся к 1208 пунктам (максимум с сентября 2022 года), в лидерах роста выступили акции "Ростелекома" (+6,7%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3486,26 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1207,94 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 90,92 рубля (-0,17 рубля).

РФ заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и намерена расширять сотрудничество, также Москва и Пекин договорились об активном использовании национальных платежных систем для обслуживания товарооборота между странами, заявил Путин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров. По его словам, Россия и Китай считают, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе не должно быть места закрытым военно-политическим альянсам. Кроме того, Путин заявил, что РФ выступает надежным поставщиком энергоносителей для растущей экономики Китая.

Очередная встреча глав правительств двух стран пройдет в Москве, в России ждут приезда премьера Государственного совета КНР Ли Цяна, сообщил президент.

Подорожали в четверг акции "Ростелекома" (+6,7%, до 102,2 рубля; +5,4% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,7% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" в I квартале по МСФО составила 173,8 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль в январе-марте составила 12,5 млрд рублей, сократившись на 28%. Операционная прибыль снизилась на 6% - до 31,8 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 15,1 млрд рублей, что на 32,6% меньше, чем годом ранее.

Первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин сообщил в четверг, что "Ростелеком" выведет на IPO свою "дочку" в сфере облачных услуг и ЦОДов - компанию "РТК-ЦОД". По его словам, в настоящее время идет проработка параметров предстоящего размещения и конкретных сроков его проведения.

Выручка ритейлера "Магнит" в IV квартале 2023 года увеличилась на 10,5% в годовом выражении, составив 686,7 млрд рублей, говорится в отчете компании. По итогам всего года показатель вырос на 8,2% - до 2,5 трлн рублей.

Подешевели акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

МКПАО "ТКС Холдинг" в I квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 37% - до 22,3 млрд рублей - по сравнению с 16,2 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении группы. Результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших рост чистой прибыли в январе-марте на 34% - до 21,7 млрд рублей.

Кроме того, "ТКС Холдинг" в 2024 году рассчитывает увеличить чистую прибыль более чем на 30% к уровню 2023 года (без учета интеграции Росбанка (MOEX: ROSB)). Также там сообщили, что на конец апреля выкупили 12 млн собственных акций (6% капитала) на 35 млрд руб.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи обновил максимум года, подъем подогревался ростом цен на нефть и отдельными корпоративными новостями, сдерживающим фактором выступило укрепление рубля.

На азиатских площадках в четверг доминировали покупатели, но европейские индексы в основном снизились. Данные по объему промышленного производства в США за апрель вышли хуже прогноза. В пятницу инвесторы обратят внимание на блок макростатистики из Китая (по розничным продажам и промпроизводству), в еврозоне выйдут сведения о темпах роста потребительских цен. Приближение выходных может сдерживать покупательскую активность, но достижение новых вершин в пятницу не исключено. Прогноз по индексу МосБиржи на 17 мая - 3420-3520 пунктов, полагает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, рост индекса МосБиржи обусловлен оптимизмом в ожидании дивидендного сезона и позитивной динамикой на глобальных рынках. При этом рост акций сдерживается высокими процентным ставками по более консервативным инструментам. Доходности по облигациям продолжают расти на фоне ожиданий инвесторами более продолжительного сохранения высокой ключевой ставки ЦБ РФ.

Четверг отметился отчетами по МСФО за I квартал "ТКС Холдинга" и Совкомбанка (MOEX: SVCB), чистая прибыль которых выросла на 37% г/г и 11% г/г соответственно. Кроме того, в "ТКС Холдинге" сообщили, что компания уже в 2024 году может вернуться к выплате дивидендов, что, в целом, является позитивной новостью для инвесторов. Однако дивиденды, вероятно, будут невысокими на фоне продолжающегося роста банковского бизнеса, а компания будет стремиться реинвестировать прибыль, полагает Алексеев.

В США статистика продемонстрировала некоторое ухудшение в секторе недвижимости в апреле, данные по заявкам на пособие показали некоторое охлаждение рынка труда. В целом охлаждение экономики США будет побуждать регулятора к началу снижения базовой процентной ставки, считает эксперт.

Нефть Brent поднялась выше $83 за баррель, котировки по-прежнему поддерживает оптимизм, связанный с хорошей статистикой по потребительской инфляции в США, которая была опубликована в среду. Данные показали, что импульс к постепенному ослаблению инфляции сохраняется, полагает Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг поднялся до новых локальных пиков, индекс МосБиржи на закрытие торгов достиг максимума текущего года - 3486 пунктов (пик с февраля 2022 года), а индекс РТС обновил пик с сентября 2022 года. Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает отметка 3490 пунктов, пробой которой может поставить следующей целью повышения отметку 3550 пунктов, считает аналитик.

Акции "Ростелекома" в четверг вернулись к росту после объявления о планах провести IPO дочерней компании сферы облачных услуг РТК "ЦОД", которое станет первым в череде размещений "дочек". В "Ростелекоме" рассчитывают, что после получения статуса публичной компании бизнесы будут оцениваться с более высокими мультипликаторами, нежели просто внутри группы. Рекомендация по дивидендам "Ростелекома", по словам его представителей, была направлена на согласование государству, при этом ранее в компании упоминали, что в этом году выплаты будут выше предыдущего (5,4465 руб. на оба типа бумаг с доходностью порядка 6,5-7%).

С технической точки зрения акции "Ростелекома" вновь растут после периода краткосрочной стагнации, а обыкновенные бумаги, в частности, превысили психологически важную отметку 100 руб. Сигналы дневного графика в условиях резкого роста объемов торгов улучшаются и говорят о возможном возвращении покупателей, в то время как на недельном графике гистограмма и линии MACD остаются на положительной территории, не исключая движения к максимуму апреля - 104,80 руб. Одним из дополнительных "бычьих" драйверов "Ростелекома" в ближайшие недели могут стать дивиденды, а при позитивном сценарии целью роста котировок будет максимум 2021 года - 111,90 руб. (потенциал повышения от текущих уровней более 10%), считает Кожухова.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рост рынка акций после полного выкупа просадки в начале мая может стать достаточно продолжительным, фаворитами можно назвать акции "Аэрофлота", "Русала", "префы" "Сургутнефтегаза".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Полина Щукина, внешние рынки подросли на фоне уменьшения инфляционного давления в США в апреле, что дает основания ожидать, что Федрезерв может перейти к более мягкой денежно-кредитной политике уже в текущем году.

Российский рынок в четверг подрос на фоне новостей с переговоров глав России и Китая. Индекс МосБиржи вышел вверх из узкого боковика 3440-3480 пунктов, однако серьезных движений пока не ожидается, считает аналитик.

В Азии в четверг индексы акций выросли (японский Nikkei 225 - на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX потеряли 0,03-0,7%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,3%).

ВВП Японии в I квартале продемонстрировал спад на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в четверг предварительным данным правительства. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали снижения на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, в IV квартале 2023 года объем экономики не изменился, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,1%.

В годовом выражении японский ВВП сократился на 2% в минувшем квартале после пересмотренного нулевого изменения кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение на 1,5% в январе-марте.

В США число новостроек в апреле выросло на 5,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,36 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг США.

Согласно пересмотренным данным, в марте количество новостроек равнялось 1,287 млн, а не 1,321 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,42 млн с объявленного ранее мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. и составило 222 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс.

Промпроизводство в США в апреле не изменилось, хотя ожидалось повышение на 0,1%.

На нефтяном рынке в четверг цены к вечеру возобновили рост.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,32 за баррель (+0,7% и +0,5% накануне), июньская цена WTI - $79,36 за баррель (+0,9% и +0,8% в среду).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4,4%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+3,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+3,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,6%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+2,9%).

Выручка HeadHunter (MOEX: HHRU) (+1,3% АДР) в первом квартале 2024 года увеличилась на 55,4% - до 8,6 млрд рублей, сообщается в релизе рекрутингового сервиса. Скорректированная чистая прибыль группы выросла в 2,3 раза - до 5 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-4,9%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-3,9%), акции ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-3,7%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-3,7%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (-3,6%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-2,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,6%).

Совет директоров ПАО "Россети Волга" на заседании 20 мая обсудит рекомендации по дивидендам за 2023 год, говорится в сообщении компании. На заседании также будет рассмотрен годовой отчет за прошлый год.

Совкомбанк (-2%, до 19,27 рубля) в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 25 млрд руб. Банк может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 1,1 руб. на акцию, ГОСА пройдет 24 июня, закрытие реестра под выплаты - 7 июля. Совкомбанк в 2023 году получил 95 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 14,3 млрд рублей убытка в 2022 году.

Кредитная организация может оплатить допэмиссией своих акций не только первую, но и вторую часть сделки по покупке ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк). Для этого потребуется увеличить общий объем допэмиссии акций на 1 млрд штук - примерно до 2 млрд акций.

Также Совкомбанк сообщил о планах сохранить дивидендные выплаты на уровне 25-30% от чистой прибыли.

Тем временем мажоритарный акционер Совкомбанка - МКАО "Совко капитал партнерс" - заявил о планах продать часть акций кредитной организации на рынке для увеличения доли free float c 5% до 10%, о чем сообщил журналистам управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос.

Увеличение доли free float до 10% нужно для того, чтобы Совкомбанк остался в первом котировальном списке "Мосбиржи", пояснил топ-менеджер.

ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-1,1%) по итогам I квартала 2024 года нарастило оборот на 52% - до 21,5 млрд рублей, сообщила компания. В структуре оборота практически треть показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, отмечается в сообщении.

Скорректированная EBITDA достигла 1,8 млрд рублей против 170 млн рублей в аналогичном периоде 2023 года. Рентабельность по скорр. EBITDA (как процент от валовой прибыли) составила 22,6%. "Софтлайн" получил скорректированную чистую прибыль в 111 млн рублей против убытка в 656 млн рублей за I квартал 2023 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,51 млрд рублей (из них 7,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,94 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 4,85 млрд рублей на акции "Яндекса").

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