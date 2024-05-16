Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Baidu на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций Baidu Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой HKD162 за штуку или $166 за американскую депозитарную акцию, что предполагает потенциал роста на 49% с текущего уровня, сообщается в комментарии банка.

"Baidu опубликовала отчет за 1К24. Выручка компании увеличилась всего на 1% г/г и составила CNY31,5 млрд (аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали CNY31,43 млрд). Чистая прибыль по ОПБУ потеряла 6% г/г, поскольку общая сумма прочих доходов снизилась на 52% г/г, в основном из-за падения справедливой стоимости долгосрочных инвестиций. Однако скорректированная чистая прибыль увеличилась на 22% г/г. В целом результаты компании оказались лучше наших ожиданий и консенсус-прогноза. Мы рассчитываем на продолжение роста котировок", - пишет старший аналитик Сергей Вахрамеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.