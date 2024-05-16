Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 16 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 71 базисный пункт - до 70,25% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов и составила 8,94% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 68,79% от номинала (доходность также не изменилась, составив 8,92% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 11 базисных пунктов - до 57,17% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 9,98% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 79,33% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, составив 17,25% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 72,41% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 15,7% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день на 87 базисных пунктов - до 68,25% от номинала (их доходность опустилась на 28 базисных пунктов, составив 13,03% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 4 базисных пункта - до 67,04% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг боковую динамику - участники рынка оценивают новую порцию опубликованных в США статданных.

Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, выросло на 5,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,36 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в марте их количество равнялось 1,287 млн, а не 1,321 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,42 млн с объявленного ранее мартовского уровня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. и составило 222 тыс., говорится в отчете министерства труда. Неделей ранее этот показатель составил 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс. на минувшей неделе.

Объем промышленного производства в США в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила ФРС. Консенсус-прогноз предполагал рост на 0,1%. В марте, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,1%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Между тем глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что для принятия решения о снижении процентных ставок необходимо получить больше данных, подтверждающих стабильное замедление инфляции.