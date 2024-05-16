"Финам" понизил рейтинг акций Amgen до "держать" с целевой ценой $315,2 на горизонте 12 месяцев и потенциалом снижения 1,2%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Amgen за последние 12 месяцев обогатили инвесторов на 33%, опередив рынок и в полной мере оправдав наши ожидания, - пишет эксперт Зарина Саидова. - Биотехнологический гигант в прошлом году приобрел фирму Horizon Therapeutics, пополнив свою линейку рядом перспективных новых препаратов в надежде восполнить потери от устаревающего блокбастера Enbrel. При этом у Amgen есть перспективные наименования в разработке, включая экспериментальный препарат от ожирения, но до одобрения FDA по ключевым наиболее многообещающим кандидатам дело дойдет не раньше 2025 года".

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.