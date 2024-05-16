Вероятно продолжение укрепления рубля в мае - Россельхозбанк

Вероятно продолжение укрепления рубля в мае, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Рубль за последние четыре торговых дня не только отыграл все потери прошлой недели по отношению к доллару, но и обновил в четверг в моменте максимум с 13 марта, - констатирует эксперт. - Внешние условия в целом благоприятствовали краткосрочному укреплению национальной валюты: после выхода данных по инфляции в США, которые в совокупности с ранее опубликованными данными по рынку труда "вернули на стол" вариант более "смелой" траектории денежно-кредитной политики ФРС, индекс доллара существенно снизился и вернулся на уровни первой декады апреля. На стороне рубля также высокая вероятность дальнейшего ужесточения кредитно-денежных условий, выраженное в повышении рублевых ставок на денежном и долговом рынке, особенно после публикации резюме последнего заседания Банка России по ставке, на котором регулятор вернулся к рассмотрению варианта повышения ключевой ставки".

Стратег банка допускает, что при стабильных притоках валюты со стороны экспортеров спрос на валюту со стороны импортеров продолжит сокращаться, что также будет способствовать тренду на укрепление рубля в мае.

"Наконец, рубль продолжает поддерживать и увеличение продаж валюты со стороны ЦБ в рамках "зеркалирования" операций Минфина с 0,6 млрд руб. в день в апреле до 6,25 млрд руб. в мае, - указывает Фетисов. - Краткосрочный прогнозный диапазон по паре RUB/USD 90,20-91,10 руб/$1, а по паре RUB/CNY 12,5-12,6 руб./CNY".

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