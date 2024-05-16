IPO и ожидаемые дивиденды поддерживают акции Ростелекома - "Велес Капитал"

IPO и ожидаемые дивиденды поддерживают акции "Ростелекома", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции "Ростелекома" в четверг вернулись к росту после объявления о планах провести IPO дочерней компании сферы облачных услуг РТК ЦОД, которое станет первым в череде размещений "дочек", - отмечает эксперт. - В "Ростелекоме" рассчитывают, что после получения статуса публичной компании бизнесы будут оцениваться с более высокими мультипликаторами, нежели просто внутри группы. Рекомендация по дивидендам "Ростелекома", по словам его представителей, была направлена на согласование государству, при этом ранее в компании упоминали, что в этом году выплаты будут выше предыдущего (5,4465 руб. на оба типа бумаг с доходностью порядка 6,5-7%). В четверг "Ростелеком" также сообщил о росте выручки в 1-м квартале 2024 года на 9% г/г при сокращении чистой прибыли на 28% г/г, до 12,5 млрд руб., на уровне прогнозов".

С технической точки зрения акции "Ростелекома" вновь растут после периода краткосрочной стагнации, а обыкновенные бумаги, в частности, стремятся к психологически важной отметке 100 руб., где расположен пик второй половины апреля - 100,30 руб., указывает Кожухова.

"Сигналы дневного графика в условиях сегодняшнего резкого роста объемов торгов улучшаются и говорят о возможном возвращении покупателей, в то время как на недельном графике гистограмма и линии MACD остаются на положительной территории, не исключая движения к максимуму апреля 104,80 руб. при стабилизации выше 100,30 руб. Одним из дополнительных бычьих драйверов "Ростелекома" в ближайшие недели могут стать дивиденды, а при позитивном сценарии целью роста котировок будет максимум 2021 года 111,90 руб. (потенциал повышения от текущих уровней около 12,5%)", - пишет аналитик инвесткомпании.

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