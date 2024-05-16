S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5260-5350п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5260-5350 пунктов в четверг, баланс рисков складывается нейтральный, волатильность будет повышенной, сообщается в обзоре аналитика Freedom Finance Global Александры Шмидт.

"Рынок продемонстрировал впечатляющее ралли, но дальнейшее восходящее движение может быть ограничено техническими факторами. Макроэкономический позитив мы считаем в основном отыгранным, поэтому рынку требуются новые драйверы. Одним из них вполне могут стать оптимистичные ожидания продолжения бума ИИ-технологий. Соответствующий тренд может сохраниться в ближайшие сессии, хотя сегодня не исключена некоторая пауза в этом процессе. Ориентируемся на диапазон 5260-5350 пунктов по индексу S&P 500. Баланс рисков складывается нейтральным, волатильность сохранится повышенной, - указывает эксперт инвесткомпании в материале. - Накануне S&P 500 достиг нового исторического максимума. Техническая картина по-прежнему указывает на инициативу покупателей, а разворотные сигналы отсутствуют. Впрочем, потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным: индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности. Ближайшим сопротивлением можно считать уровень 5350 пунктов, а уровень 5260 (предыдущий исторический максимум) теперь является областью поддержки".

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