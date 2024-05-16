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16 мая 2024 года 15:30

Рубль днем умеренно укрепляется к основным валютам на фоне дорогой нефти

Москва. 16 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и общемирового улучшения отношения инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 90,86 руб./$1 в 15:00 мск, что на 22,5 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,75 руб./EUR1, подешевев на 9,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 16,76 копейки, до 94,41 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,3 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне высоких цен на нефть и усиления аппетита к риску на глобальном рынке благодаря признакам снижения инфляции в США. Поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и начавшаяся подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам в мае.

Инфляция в России, по оценке Центробанка, приблизилась к максимуму, ее замедление ожидается в третьем квартале текущего года, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

"Годовая инфляция сейчас приближается к 8%. (...). И, по нашим оценкам, этот индикатор находится сейчас вблизи максимума. (...) Разворот вниз годового показателя инфляции произойдет в третьем квартале", - сказал Тремасов журналистам в Уфе в четверг.

Он добавил, что устойчивое замедление инфляции является одним из факторов, который может привести к снижению ставки. "Нам для того, чтобы принимать решение о снижении ставки, надо все-таки убедиться, что то замедление инфляции, которое произошло, оно носит устойчивый характер. (...) Мы должны видеть, что этот тренд нас выводит на 4%, то есть выводит к нашей цели", - сказал директор департамента.

Он подчеркнул, что ЦБ, как и заявлял раньше, видит "пространство для снижения ставки во втором полугодии". "Но это решение будет определяться, исходя из всей экономической картины, из всех данных, которые мы получаем", - уточнил Тремасов.

Он также добавил, что точно ответить на вопрос, когда снизится ключевая ставка, нельзя, процесс будет зависеть от ситуации с инфляцией.

В среду стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, на уровне прогнозов рынка и слабее, чем в марте (3,5%). Относительно предыдущего месяца индекс увеличился на 0,3%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,4%.

Тем временем розничные продажи в Штатах в апреле не изменились относительно предыдущего месяца, хотя аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%. Это может являться сигналом замедления роста американской экономики.

После таких данных трейдеры укрепились во мнении, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в сентябре и может понизить их дважды до конца года, пишет Trading Economics.

Рубль, продолжая постепенно укрепляться, днем в четверг торгуется ниже 91 руб. по отношению к доллару США, отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Стабильность национальной валюты обеспечивается за счет продажи валютной выручки экспортерами, жесткой монетарной политики ЦБ и относительно высоких цен на нефть. Кроме этого, на прошлой неделе Минфин опубликовал параметры покупок валюты в рамках бюджетного правила, так что продажи валюты вырастут до 6,2 млрд рублей, что также окажет поддержку курсу. В краткосрочной перспективе мы сохраняем наш прогноз по курсу рубля к доллару в диапазоне 90-94 руб.", - полагает Яковлев.

Рубль может укрепиться по отношению к доллару США до уровня 90,5 руб./$1 в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"После публикации данных по инфляции в США доллар глобально подешевел, а рубль закрепился около 91 руб. за доллар. Также ЦБ РФ опубликовал "Обзор рисков финансовых рынков", согласно которому в марте-апреле экспортеры продавали $13 млрд в месяц (оценка за март была повышена на $1 млрд). Это довольно много, и продолжение таких продаж в мае объясняет, почему рубль восстановился до 91 руб./$1. В этих условиях нельзя исключать дальнейшего укрепления рубля, который способен достигнуть 90,5 руб./$1 уже в четверг", - пишут эксперты инвестбанка в материале.

"Согласно нашим прогнозам, котировки нефти марки Brent могут держаться вблизи $83 за баррель на торгах в четверг", - указывают в SberCIB.

Цены на нефть слабо колеблются от минуса к плюсу днем в четверг.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,1%, до $82,83 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,13%, до $78,73 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 0,8% на новости, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, на уровне прогнозов рынка и слабее, чем в марте (3,5%). Относительно предыдущего месяца индекс увеличился на 0,3%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,4%.

Тем временем запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей, сообщило накануне Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 600 тыс. баррелей, респонденты Trading Economics - на 1,35 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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