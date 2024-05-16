"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $70

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. с целью $70 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $55, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент опубликует квартальный отчет в четверг, 16 мая. Ожидается рост выручки до $159,57 млрд и прибыль на акцию в $0,59. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках растущего тренда, находясь на уровне проторговки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $55 риск на портфель составит 0,40%", - указывают в "Финаме".

Walmart Inc. - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли.

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