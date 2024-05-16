Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Ростелекома

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" на фоне опубликованных эмитентом результатов за первый квартал 2024 года, сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Результаты за 1К24 по МСФО выглядят нейтрально. Рост выручки немного замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, а рентабельность сократилась в годовом сопоставлении, но осталась на достаточно высоком уровне. Самое значительное увеличение выручки продемонстрировали сегменты мобильной связи (+15% г/г), цифровых сервисов (+14% г/г) и видеосервисов (+19% г/г). При этом доходы от продаж услуг фиксированной телефонии сократились на 8% г/г", - отмечает эксперт.

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