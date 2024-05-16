"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку "префов" Сургутнефтегаза и негативную - обыкновенных акций

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку привилегированных акций "Сургутнефтегаза" и негативную - обыкновенных, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы сохраняем негативный взгляд на "обычку" "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 30 рублей за акцию, - пишет аналитик Рональд Смит. - Мы не видим причин держать эту бумагу в портфеле. При текущих ценах на нефть и действующих дивидендных политиках "префы" "Сургутнефтегаза", бумаги "Лукойла", "обычка" и "префы" "Татнефти", акции "Роснефти" и "Газпром нефти" дают доходность 10-15% - в несколько раз выше скудных 2,5-3% "обычки" "Сургутнефтегаза", если только компания действительно не решит существенно поменять дивидендную политику".

Эксперт "БКС МИ" также сохраняет нейтральный взгляд на "префы" "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 79 рублей за акцию. При этом прогноз на 2024 год более скромный - порядка 7 рублей на акцию с доходностью 9,7% - в целом на уровне компаний-аналогов. "Текущая выплата по префам - рекордная, но мы считаем, что она уже в цене, - подчеркивает Смир. - Тем инвесторам, у которых бумага занимает приличную долю в портфеле, имеет смысл воспользоваться моментом и зафиксировать прибыль".

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