Спад в сегменте ОФЗ может продолжиться - "Цифра брокер"

Спад в сегменте ОФЗ может продолжиться еще некоторое время, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Динамика на рынке суверенного долга оставляет желать лучшего, - отмечается в комментарии экспертов. - Доходности ОФЗ уверенно закрепились в области 14% и выше по всей длине кривой, а индекс RGBI в очередной раз обновил многомесячные минимумы. Участники рынка могли реагировать опубликованный ранее протокол апрельского заседания Банка России, из которого следует, что регулятор не исключает сохранение ключевой ставки на текущем уровне до конца года и даже ее повышение".

Опасения Банка России относительно устойчивости инфляционного давления, на взгляд аналитиков, пока подтверждаются: Росстат в среду опубликовал данные по инфляции в период с 7 по 13 мая, из которых следует, что темпы роста потребительских цен в годовом выражении ускорились на неделе до 7,91% с 7,81% неделей ранее. Эти данные совпадают с оценкой Минэкономразвития, согласно которым годовая инфляция в России составила 7,91% на 13 мая.

"Таким образом, статистика выглядит неутешительно для инвесторов на рынке облигаций, а спад в сегменте ОФЗ может продолжиться еще некоторое время", - делают вывод стратеги "Цифра брокер".

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