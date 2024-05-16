ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Магнита на уровне 9300 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций Магнита на уровне 9300 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Результаты эмитента за 4К23 сильные за счет сезонного фактора и инфляции: LfL-продажи выросли на 8% при росте среднего чека на 9%, что компенсировало снижение трафика на 1%. Торговая площадь приросла на 6,1% г/г (на конец периода), до >10 тыс. кв. м. Драйвером остаются магазины "Магнит", включая продуктовые и дрогери магазины, которые совокупно нарастили выручку на 13,4%, до 605,9 млрд руб. Магазины "Дикси" увеличили выручку на 10,1%, до 75,8 млрд руб., - отмечают эксперты. - Диверсифицированный подход к управлению затратами обусловил удержание рентабельности EBITDA на уровне прошлого года. За счет хороших операционных результатов и сокращения чистых финансовых расходов "Магнит" вышел в плюс по чистой прибыли. Мы положительно в целом смотрим на результаты, но основная интрига кроется в дивидендах за 2023 год, которые выплачиваются исходя из РСБУ. Эти данные вышли ранее. Ориентируемся на выплату 100% чистой прибыли, то есть 965 руб./акцию, доходность - 11,4%. Ждем рекомендацию по дивидендам в ближайшее время".

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