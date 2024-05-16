.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%, лидирует Магнит и просел Ростелеком
.
ГЛАВНОЕ
До 2030 года Россия должна достигнуть 4-е место в мире по объему ВВП
Президент РФ Владимир Путин включил в национальные цели до 2030 года достижение РФ четвертого места в мире по объему ВВП. Это должно произойти за счет роста производительности труда, низкого уровня безработицы
 
На льготные кредиты из бюджета выделят рекордные 960 млрд руб.
На субсидирование процентных ставок по программам льготного кредитования власти потратят 960 млрд рублей из федерального бюджета. Такая оценка на 2024 год приведена в исследовании Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института...
 
Минэкономразвития предложило повысить лимит инвестиций из ФНБ
Минэкономразвития предложил правительству расширить лимит использования средств ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн руб. в связи с тем, что прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен. Об этом "Ведомостям" сообщил федеральный чиновник, информацию...
 
Порядок продажи сим-карт россиянам хотят ужесточить
ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ, рассказали источники "Коммерсанта", близкие к операторам связи. По словам одного из них, для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки. Первый - по...
 
16 мая 2024 года 10:42

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%, лидирует Магнит и просел Ростелеком

Москва. 16 мая. Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $83 за баррель), а также в ожидании новостей с переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%, во главе с бумагами "Магнита", просели акции "Ростелекома" и Совкомбанка на корпоративных новостях.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3482,35 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1205,11 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 91,03 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Выручка ритейлера "Магнит" по итогам IV квартала 2023 года увеличилась на 10,5%, составив 686,7 млрд рублей, говорится в отчете компании. По итогам 2023 года показатель выручки вырос на 8,2% - до 2,5 трлн рублей.

ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+1,2%) по итогам I квартала 2024 года нарастило оборот на 52% - до 21,5 млрд рублей, сообщила компания. В структуре оборота практически треть показателя пришлась на оборот от продажи собственных решений группы, отмечается в сообщении.

Скорректированная EBITDA "Софтлайн" достигла 1,8 млрд рублей против 170 млн рублей в аналогичном периоде 2023 года. Рентабельность по скорр. EBITDA (как % от валовой прибыли) составила 22,6%. Компания получила скорректированную чистую прибыль в 111 млн рублей против убытка в 656 млн рублей за I квартал 2023 года.

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Ростелекома" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Выручка ПАО "Ростелеком" в I квартале по МСФО составила 173,8 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль в январе-марте составила 12,5 млрд рублей, сократившись на 28%. Операционная прибыль снизилась на 6% - до 31,8 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 15,1 млрд рублей, что на 32,6% меньше, чем годом ранее.

Совкомбанк (-2,4%, до 19,35 рубля) в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 25 млрд руб. Совкомбанк может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 1,1 руб. на акцию, ГОСА пройдет 24 июня. Также Совкомбанк сообщил о планах сохранить дивидендные выплаты на уровне 25-30% от чистой прибыли.

Между тем, Совкомбанк может увеличить объем допэмиссии для оплаты второй части сделки по ХКФ банку вдвое - до 2 млрд акций.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, рынок акций РФ в целом выглядит весьма интересным для покупок под дивидендный сезон. "Сегодня рассчитываем на сохранение спроса на "фишки", что поможет индексу МосБиржи обновить максимумы года и выйти выше 3500 пунктов. Надеемся, что поддержку рынку окажут и корпоративные новости дня - отчеты "ТКС Холдинг", Совкомбанка, "Ростелекома" и "Софтлайна", - полагает он.

Накануне индекс МосБиржи вплотную подошел к годовому максимуму при возросшей активности торгов. Наблюдалось развитие роста в ясных дивидендных историях, отражающее подготовку крупных игроков к дивидендным отсечкам. Так, сохранился объемный спрос на акции Сбербанка, обновившие максимумы с ноября 2021 года и двигающиеся к тактической цели на май - отметке 330 руб. Крайне позитивно отреагировали инвесторы на дивидендные рекомендации по "префам" "Сургутнефтегаза" (планируется выплатить 12,29 руб. на бумагу за 2023 год), которые еще не до конца отыграно рынком - в условиях комфортной общерыночной ситуации есть пространство для инерционного сжатия дивдоходности по ним до 15-16%, что соответствует району 78-81 руб. за "преф". Новости по "Сургутнефтегазу" способствовали и оживлению спроса на акции "Роснефти", "Газпром нефти" и "Татнефти", по которым дивидендные ожидания тоже не вполне отыграны, полагает Локтюхов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также полагают, что позитивная динамика на рынке акций в четверг может продолжиться, ориентиром выступает годовой максимум по индексу МосБиржи в области 3490 пунктов. Рекомендацию по дивидендам за 2023 год предоставит совет директоров "Русала". Кроме того, внимание инвесторов привлекут результаты "Софтлайна" и "ТКС Холдинга" за I квартал текущего года.

В США в среду индексы акций выросли на 0,9-1,4%, все три основных фондовых индикатора завершили торги на рекордных максимумах, что было отмечено впервые с марта (S&P500, например, превысил 5300 пунктов). Подъему рынка способствовали статданные, показавшие ослабление темпов инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал ослабление инфляции до 3,4%, по данным Trading Economics.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 3,6% с мартовских 3,8%.

Сигналы ослабления инфляции в Штатах позволяют трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.

В Азии в четверг индексы акций также уверенно растут (японский Nikkei 225 - на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

Безработица в Австралии в апреле составила максимальные с января 4% по сравнению с пересмотренными вверх 3,9% месяцем ранее, согласно официальным данным.

ВВП Японии в I квартале продемонстрировал спад на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в четверг предварительным данным правительства. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали снижения ВВП на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, в IV квартале 2023 года объем экономики не изменился, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,1%.

В годовом выражении японский ВВП сократился на 2% в минувшем квартале после пересмотренного нулевого изменения кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение на 1,5% в январе-марте.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают умеренный подъем.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $83,2 за баррель (+0,6% и +0,5% накануне), июньская цена WTI - $79,09 за баррель (+0,6% и +0,8% в среду).

Сигналы ослабления инфляции в Штатах и ожидаемое в связи с этим вероятное снижение ставки ФРС позволяют рассчитывать на рост спроса на сырье.

Кроме того, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей, сообщило накануне Минэнерго. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения резервов на 600 тыс. баррелей, респонденты Trading Economics - на 1,35 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 мая 2024 года 12:21
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 70 руб
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать "префы" "Сургутнефтегаза" с целью 70 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на август 2024 года, открытую 15 февраля 2024 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Аналитики сервиса...    читать дальше
.
16 мая 2024 года 11:58
"Финам" понизил рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "продавать", обыкновенных акций - до "держать"
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с "держать" до "продавать", обыкновенных акций - с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы понижаем рейтинг "префов" "Сургутнефтегаза" до "продавать" и сохраняем целевую цену на уровне 51,1...    читать дальше
.
16 мая 2024 года 11:38
Курс рубля может уйти ниже отметки 91 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля может на время уйти ниже отметки 91 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в среду вновь укрепился. Такой динамике способствовало глобальное ослабление доллара, а локально на стороне рубля остается фактор слабого спроса на валюту при все еще высоком ее предложении....    читать дальше
.
16 мая 2024 года 11:15
Спад в сегменте ОФЗ может продолжиться - "Цифра брокер"
Спад в сегменте ОФЗ может продолжиться еще некоторое время, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Динамика на рынке суверенного долга оставляет желать лучшего, - отмечается в комментарии экспертов. - Доходности ОФЗ уверенно закрепились в области 14% и выше по всей длине...    читать дальше
.
16 мая 2024 года 10:53
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Магнита на уровне 9300 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций Магнита на уровне 9300 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Результаты эмитента за 4К23 сильные за счет сезонного фактора и инфляции: LfL-продажи выросли на 8% при росте среднего чека на 9%, что компенсировало снижение...    читать дальше
.
16 мая 2024 года 10:39
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Whoosh
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Whoosh c учетом темпов роста, потенциала развития рынка кикшеринга в России и позиционирования компании на рынке, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова и Полины Паниной. "Операционные результаты...    читать дальше
.
16 мая 2024 года 10:38
Рубль может укрепиться до 90,5 руб./$1 в четверг - SberCIB
Рубль может укрепиться по отношению к доллару США до уровня 90,5 руб./$1 в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research. "После публикации данных по инфляции в США доллар глобально подешевел, а рубль закрепился около 91 за доллар. Также ЦБ РФ опубликовал "Обзор рисков финансовых рынков",...    читать дальше
.
16 мая 2024 года 10:23
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность "МТС", комментарии ФРС, статистика из РФ и США: - Платежный баланс в России за апрель; - Финансовые результаты "МТС" за 1К24; - Выступления...    читать дальше
.
16 мая 2024 года 10:09
Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет уйти выше 3500п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет обновить максимумы года и уйти выше 3500 пунктов на торгах в четверг на фоне сохранения спроса инвесторов на "фишки", прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Надеемся, что поддержку рынку окажут и...    читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:56
"Финам" повысил рейтинг акций Disney до "держать"
"Финам" повысил рейтинг акций Walt Disney Co. с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $97,61 за штуку, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Недавно компания представила отчет за 2К24 финансового года, где превзошла ожидания аналитиков в...    читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:43
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 16 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:37
Индекс Мосбиржи может уйти выше 3480п в четверг - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы на пробой снизу вверх уровня 3480 пунктов на торгах в четверг, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Российский рынок акций продолжает "карабкаться" вверх. В среду индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, а на...    читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:21
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Alibaba
вестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Alibaba Group Holding на фоне умеренно негативной оценки опубликованной эмитентом отчетности за четвертый квартал 2024 года и весь 2024 финансовый год (закончившиеся 31 марта 2024 года), говорится в комментарии старшего аналитика...    читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:10
Нефть продолжает умеренно дорожать
Фондовые индексы США завершили торги в среду на рекордных максимумах. Рынки акций стран АТР уверенно растут в четверг. Нефть продолжает умеренно дорожать в четверг утром, Brent торгуется у $83,15 за баррель.    читать дальше
.
16 мая 2024 года 09:07
"Финам" снизил рейтинг акций Аэрофлота до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций "Аэрофлота" с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью на уровне 54 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Полины Щукиной. "По итогам 2023 года группа заняла лидирующее положение на российском рынке с долей 38,5%. 30 мая ожидается публикация...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.