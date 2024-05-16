"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Whoosh c учетом темпов роста, потенциала развития рынка кикшеринга в России и позиционирования компании на рынке, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова и Полины Паниной.

"Операционные результаты компании 4 месяца 2024 года указывают на хорошее начало нового сезона, - отмечают эксперты. - Опубликованные цифры также подкрепляют наш положительный взгляд на перспективы Whoosh и в целом согласуются с нашими прогнозами на весь год. По итогам 2024 года мы ожидаем роста выручки от услуг кикшеринга на 51% г/г при сохранении маржинальности на уровне выше 40%. По нашим оценкам, в 2023-28гг среднегодовые темпы роста выручки от услуг кикшеринга и EBITDA кикшеринга составят 27% и 28% соответственно".

По мнению аналитиков, ближайшим триггером для акций может стать публикация операционных результатов за первое полугодие (конец июня-начало июля) и финансовой отчетности за первое полугодие (предположительно в августе).

"Мы сохраняем позитивный взгляд на Whoosh c учетом темпов роста, потенциала развития рынка кикшеринга в России и позиционирования компании на рынке, - резюмируют Беспалов и Панина. - По нашим оценкам, сейчас акции Whoosh торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA на 2024 год на уровне 6,4х, что предполагает дисконт к российским компаниям технологического сектора на уровне более 40%".

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