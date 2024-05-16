Рубль может укрепиться до 90,5 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль может укрепиться по отношению к доллару США до уровня 90,5 руб./$1 в четверг, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"После публикации данных по инфляции в США доллар глобально подешевел, а рубль закрепился около 91 за доллар. Также ЦБ РФ опубликовал "Обзор рисков финансовых рынков", согласно которому в марте-апреле экспортеры продавали $13 млрд в месяц (оценка за март была повышена на $1 млрд). Это довольно много, и продолжение таких продаж в мае объясняет, почему рубль восстановился до 91 руб./$1. В этих условиях нельзя исключать дальнейшего укрепления рубля, который способен достигнуть 90,5 руб./$1 уже в четверг", - пишут эксперты инвестбанка в материале.

"Согласно нашим прогнозам, котировки нефти марки Brent могут держаться вблизи $83 за баррель на торгах в четверг", - указывают в SberCIB.

"Доходности ОФЗ в среду поднялись еще на 10 б.п., что вынудило Минфин признать оба проведенных аукциона несостоявшимися. Тем временем после завершения торгов Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,17% с 0,09% за предыдущий четырехдневный период. Скорее всего, это приведет к продолжению активных продаж ОФЗ и доходности вырастут в четверг еще на несколько базисных пунктов", - указывают аналитики инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.