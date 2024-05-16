Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность "МТС", комментарии ФРС, статистика из РФ и США:

- Платежный баланс в России за апрель;

- Финансовые результаты "МТС" за 1К24;

- Выступления представителей ФРС;

- Промышленное производство в США за апрель;

- Строительство новых домов и выданные разрешения на строительство в США в апреле.

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