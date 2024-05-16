Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет уйти выше 3500п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет обновить максимумы года и уйти выше 3500 пунктов на торгах в четверг на фоне сохранения спроса инвесторов на "фишки", прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Надеемся, что поддержку рынку окажут и корпоративные новости дня: ждем, что хорошую финансовую отчетность представят "ТКС Холдинг", Совкомбанк, "Ростелеком" и "Софтлайн". Да и рынок в целом выглядит весьма интересным для покупок под дивидендный сезон", - отмечает эксперт в комментарии.

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