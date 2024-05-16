"Финам" повысил рейтинг акций Disney до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Walt Disney Co. с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $97,61 за штуку, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Недавно компания представила отчет за 2К24 финансового года, где превзошла ожидания аналитиков в части чистой прибыли, однако не оправдала ожидания по общей выручке. Также отчет показал, что эффективность ее стриминговых направлений растет и сегмент (без учета спортивного направления ESPN+) впервые вышел на операционную прибыль. Однако в сравнении с другими компаниями в сфере развлечений Disney все еще не выглядит дешевой компанией даже с учетом неплохих результатов. В связи с этим ее акции, на наш взгляд, пока не интересны для инвестирования, - пишет эксперт. - При оценке стоимости бумаг эмитента мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA компаний-аналогов и собственные исторические мультипликаторы компании за последние два года".

Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами.

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