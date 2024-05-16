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16 мая 2024 года 09:10

Нефть продолжает умеренно дорожать

Фондовые индексы США завершили торги в среду на рекордных максимумах. Рынки акций стран АТР уверенно растут в четверг. Нефть продолжает умеренно дорожать в четверг утром, Brent торгуется у $83,15 за баррель.

Американский рынок акций уверенно вырос в среду, все три основных фондовых индекса завершили торги на рекордных максимумах, что было отмечено впервые с марта.

Подъему рынка способствовали статданные, показавшие ослабление темпов инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков также предполагал ослабление инфляции до 3,4%, по данным Trading Economics.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 3,6% с мартовских 3,8%.

Сигналы ослабления инфляции в Штатах позволяют трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.

"Апрельский отчет по инфляции - это первые хорошие данные для Федрезерва с начала года", - отмечает главный инвестиционный директор Frost Investment Advisors Мэйс МакКейн.

"Ему предшествовали показатели первого квартала, которые помешали планам смягчения денежно-кредитной политики ФРС в начале 2024 года", - говорит эксперт, слова которого приводит Market Watch.

Котировки акций крупных IT-компаний уверенно выросли по итогам торгов.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подорожали на 1,3%. Принадлежащая ей Google в ходе ежегодной конференции для разработчиков представила программу Project Astra на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая может в реальном времени отвечать на запросы с использованием видео, аудио и текста.

Стоимость акций Apple Inc. (SPB: AAPL) увеличилась на 1,2%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,6%, Meta Platforms (SPB: META) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) - на 2,1%.

Капитализация Dell Technologies (SPB: DELL) подскочила на 11,2% вслед за повышением прогнозной цены акций компании аналитиком Morgan Stanley (SPB: MS) Эриком Вудрингом до $152 со $128. Эксперт удерживает рекомендацию "покупать" для бумаг Dell.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 2,1%. Минюст США заявил, что авиастроительный концерн нарушил условия соглашения от 2021 года, касавшегося роли его сотрудников в двух авиакатастрофах с самолетами 737 MAX. В результате Boeing может столкнуться с новым уголовным делом и дополнительными штрафами, отмечает Market Watch.

Рыночная стоимость AMC Entertainment (SPB: AMC) упала на 20%. Компания, являющаяся крупнейшим в мире оператором кинотеатров, сообщила, что выпустит дополнительно 23,28 млн акций для обмена их на собственные долговые обязательства. AMC обменяет эти бумаги на бонды с погашением в 2026 году на общую сумму $163,85 млн в рамках ряда частных соглашений.

Днем ранее стоимость бумаг AMC подскочила на 32% в связи с ожиданиями возникновения нового интереса розничных инвесторов к так называемым "мемным" компаниям, к которым она относится наряду с GameStop (SPB: GME) Corp. Стоимость акций GameStop, взлетевшая во вторник на 60%, упала на 18,9% по итогам торгов в среду.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка 15 мая вырос на 349,89 пункта (0,88%) и составил 39908 пунктов.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 61,47 пункта (1,17%) - до 5308,15 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 231,21 пункта (1,4%) и составил 16742,39 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут на торгах в четверг вслед за подъемом американских индексов до рекордных максимумов накануне, инвесторы также оценивают статданные Японии и Австралии.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции девелопера Longfor Group Holdings, дорожающие на 11,7% на сообщении Bloomberg со ссылкой на источники о том, что Пекин рассматривает возможность поддержки сектора недвижимости за счет покупки миллионов непроданных единиц жилья властями регионов.

Значительно увеличивается капитализация Henderson Land Development (+6%), China Overseas Land & Investment (+5,7%), Country Garden Services Holdings (+5,5%), China Construction Bank, Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. (+5,4% у обоих), China Life Insurance Co. (SPB: 2628) (+5,3%), Industrial & Commercial Bank of China, China Merchants Bank (+4,9% у обоих) и Galaxy Entertainment Group (+4,8%).

Бумаги Techtronic Industries дешевеют на 4,6%, Li Auto (SPB: LI) - на 3,8%, Alibaba (SPB: BABA) - на 2,7%, Shenzhou International Group Holdings - на 2,6%, Orient Overseas (International) Ltd.- на 2,1%, China Resources Power Holdings - на 1,6%, BYD - на 1,4%.

Значение японского Nikkei 225 поднимается на 0,9%.

Экономика Японии в первом квартале продемонстрировала спад на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, согласно опубликованным в четверг предварительным данным правительства. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали снижения ВВП на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале 2023 года объем экономики не изменился, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,1%.

В годовом выражении японский ВВП сократился на 2% в минувшем квартале после пересмотренного нулевого изменения кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение на 1,5% в январе-марте.

Заметнее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Credit Saison (+10,8%).

Рыночная стоимость Recruit Holdings увеличивается на 7,6%, CyberAgent и Ebara - на 5,1%, Japan Steel Works - на 4,9%, Tokyo Electron - на 4%, Disco Corp.- на 3,8%, TDK - на 3,7%, Isetan Mitsukoshi Holdings - на 3,4%, Nitori Holdings - на 3,3%.

Капитализация Nippon Paper Industries снижается на 8,9%, Nisshin Seifun Group - на 8,5%, T&D Holdings - на 6,8%, Sumitomo Chemical - на 6,5%, Sumitomo Pharma - на 5,6%, Mitsui Chemicals - на 4,4%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 4,3%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,9%.

Рыночная стоимость Korean Air Lines и Hyundai Motor увеличивается на 0,2%, Posco - на 0,6%.

Акции Samsung Electronics не меняются в цене.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1,9%.

Безработица в Австралии в апреле составила максимальные с января 4% по сравнению с пересмотренными вверх 3,9% месяцем ранее, согласно официальным данным. Число безработных выросло на 30,3 тыс., до 604,2 тыс., занятых - на 38,5 тыс., до 14,3 млн.

Капитализация Rio Tinto растет на 1%, BHP - на 1,5%.

Цены на нефть поднимаются утром в четверг после умеренного подъема по итогам сессии накануне.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск составляет $83,15 за баррель, что на $0,4 (0,48%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,37 (0,5%), до $82,75 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,42 (0,53%) и составили $79,05 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $0,61 (0,8%), до $78,63 за баррель.

Накануне стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, на уровне прогнозов рынка и слабее, чем в марте (3,5%). Относительно предыдущего месяца индекс увеличился на 0,3%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,4%.

Сигналы ослабления инфляции в Штатах позволяют рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.

"Умеренное смягчение денежно-кредитной политики поможет спросу на топливо по мере того, как в Северном полушарии наступает пиковый летний сезон", - отметил старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хоуорт.

Тем временем запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей, сообщило накануне Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 600 тыс. баррелей, респонденты Trading Economics - на 1,35 млн баррелей.

Товарные запасы бензина понизились на 235 тыс. баррелей, дистиллятов - на 45 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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