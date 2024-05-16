Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций уверенно вырос в среду, все три основных фондовых индекса завершили торги на рекордных максимумах, что было отмечено впервые с марта. Подъему рынка способствовали статданные, показавшие ослабление темпов инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков также предполагал ослабление инфляции до 3,4%. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 3,6% с мартовских 3,8%.

Сигналы ослабления инфляции в Штатах позволяют трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут на торгах в четверг вслед за подъемом американских индексов до рекордных максимумов накануне, инвесторы также оценивают статданные Японии и Австралии. Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 1,9%.

В свою очередь цены на нефть продолжают подрастать утром в четверг после умеренного подъема накануне. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83,07 за баррель, что на 0,39% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на 0,5%, до $82,75 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,41% и составили $78,95 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 0,8%, до $78,63 за баррель.

Сигналы ослабления инфляции в Соединенных Штатах позволяют рассчитывать на то, что ФРС приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году, что позитивно для стоимости сырьевых активов. Тем временем запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей, сообщило накануне Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 600 тыс. баррелей, респонденты Trading Economics - на 1,35 млн баррелей. Товарные запасы бензина понизились на 235 тыс. баррелей, дистиллятов - на 45 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 мая практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,776 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,374 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,03% и составил 105,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 901,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+1%), "Роснефть БО-03" (+0,15%) и "Сбербанк-001Р-SBER33" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-24" (-0,5%), "СТМ-001Р-03" (-0,47%) и "АФК Система-1P-21" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Торговый дом РКС" планирует 10 июня провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 19% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 20,4% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) установил ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 15% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск номинальным объемом 10 млрд рублей в мае 2019 года (с учетом досрочных погашений объем на текущий момент составляет 9,949 млрд рублей). Ставка текущего квартального купона - 13,75% годовых. По выпуску 28 мая предстоит исполнение оферты.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) приняло решение 30 мая досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-03 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 16-го купона. Выпуск сроком обращения почти 30 лет был размещен в июне 2016 года. Ставка текущего купона составляет 7,75% годовых.