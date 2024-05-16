Индекс Мосбиржи может уйти выше 3480п в четверг - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы на пробой снизу вверх уровня 3480 пунктов на торгах в четверг, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций продолжает "карабкаться" вверх. В среду индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, а на вечерней сессии рынок подрос еще на столько же. В результате в четверг торги откроются около отметки 3480 пунктов, от которой с середины апреля рынок трижды разворачивался вниз. Таким образом, на дневном графике сформировалось довольно сильное сопротивление в 3480 пунктов, которое будет тестироваться на прочность, с хорошей вероятностью пробоя", - указывает эксперт в комментарии.

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