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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может уйти выше 3480п в четверг - "Алор Брокер"
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16 мая 2024 года 09:37
Индекс Мосбиржи может уйти выше 3480п в четверг - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы на пробой снизу вверх уровня 3480 пунктов на торгах в четверг, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Российский рынок акций продолжает "карабкаться" вверх. В среду индекс Мосбиржи прибавил 0,2%, а на вечерней сессии рынок подрос еще на столько же. В результате в четверг торги откроются около отметки 3480 пунктов, от которой с середины апреля рынок трижды разворачивался вниз. Таким образом, на дневном графике сформировалось довольно сильное сопротивление в 3480 пунктов, которое будет тестироваться на прочность, с хорошей вероятностью пробоя", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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