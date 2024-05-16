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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Alibaba
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16 мая 2024 года 09:21
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Alibaba
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Alibaba Group Holding на фоне умеренно негативной оценки опубликованной эмитентом отчетности за четвертый квартал 2024 года и весь 2024 финансовый год (закончившиеся 31 марта 2024 года), говорится в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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