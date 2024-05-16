Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Alibaba

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Alibaba Group Holding на фоне умеренно негативной оценки опубликованной эмитентом отчетности за четвертый квартал 2024 года и весь 2024 финансовый год (закончившиеся 31 марта 2024 года), говорится в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

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