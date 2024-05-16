"Финам" снизил рейтинг акций Аэрофлота до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Аэрофлота" с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью на уровне 54 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Полины Щукиной.

"По итогам 2023 года группа заняла лидирующее положение на российском рынке с долей 38,5%. 30 мая ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за 3М24. Ключевыми рисками мы видим усугубление ситуации со сроками поставки отечественных самолетов, а также проблемы с переоформлением иностранных лизинговых воздушных судов", - указывает эксперт.

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