Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ускорившийся рост UST

Москва. 15 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ускорившийся рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не продемонстрировали за день ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 69,57% от номинала (доходность не изменилась, составив 9,02% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,17% от номинала (доходность - 9,97% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подешевели за день на 10 базисных пунктов - до 68,79% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 8,92% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 10 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 79,33% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 17,17% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 4 базисных пункта - до 72,42% от номинала (доходность опустилась на 1 базисный пункт - до 15,64% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 2 базисных пункта - до 67,81% от номинала (их доходность не изменилась, составив 13,16% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 5 базисных пунктов - до 67,19% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренный рост, отыгрывая публикацию статданных, показавших ослабление темпов инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах в апреле увеличились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,5% в марте. Консенсус-прогноз аналитиков также предполагал ослабление инфляции до 3,4%, по данным Trading Economics. Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в апреле до 3,6% с мартовских 3,8%.

Розничные продажи в США в апреле не изменились относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Минторга страны, также опубликованном в среду. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в марте розничные продажи увеличились на 0,6%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Сигналы ослабления инфляции и экономической активности в Соединенных Штатах позволяют трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к смягчению денежно-кредитной политики позднее в этом году.