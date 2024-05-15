Акции Whoosh имеют хорошие шансы на достижение отметки 350 руб. в среднесрочной перспективе - ПСБ

Акции Whoosh имеют хорошие шансы на достижение отметки 350 руб. за штуку в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Оператор кикшеринга представил операционные результаты за 4 месяца 2024 года - компания продолжает активно развиваться, растет не только номинальное количество пользователей, но и количество поездок именно на активного пользователя (8,4 поездки, +29% г/г), что говорит об устойчивой популярности сервиса, - пишет эксперт. - Whoosh успешно охватывает новые города присутствия. Считаем, что уверенные операционные результаты окажут поддержку финансовым. ВУШ остается хорошей историей роста, а бумаги среднесрочно имеют все шансы обновить максимумы марта 2024 года - 350 руб./акцию".

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