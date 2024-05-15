"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "ММК", а также исключив акции "Яндекса".

Текущий состав топ-10 акций России: "РусАгро", "ЛУКОЙЛ", "Делимобиль", "Московская биржа", Ozon, Сбербанк, "АЛРОСА", "Европлан", "ММК" и Whoosh.

"Мы добавляем акции "ММК" на фоне потенциально сильных результатов за 2 квартал 2024 года, - пишут аналитики. - Прогнозируем рост EBITDA и снижение оборотного капитала во 2К24, что может позволить сгенерировать сильный денежный поток который, как мы ожидаем, транслируется в дивиденды (8-9% доходности за 1П24 против 4-5% у "Северстали" и "НЛМК"). Акции "ММК" торгуются с мультипликатором 2,3х EV/EBITDA 12M (дисконт 20-25% к историческим уровням), против 4,7х у "Северстали" и 4,5х у НЛМК (на 5% выше исторических средних)".

Эксперты телеграм-канала фиксируют прибыль в акциях "Яндекса" после объявления предложения ЗПИФа владельцам акций. "С 14 июня Московская биржа ограничит торги Yandex N.V., 10 июля начнут торговаться акции МКПАО "Яндекс", - напоминают стратеги. - Долгосрочно сохраняем положительный взгляд на рост бизнеса компании. Акции Yandex N.V. торгуются с мультипликатором 11,5-7,9х EV/EBITDA за 2024-2025 годы".

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