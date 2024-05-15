Рубль днем слабо повышается к основным валютам в ожидании ярких новостных поводов

Москва. 15 мая. Доллар США, евро и китайский юань немного дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль подрастает к бивалютной корзине в ожидании ярких новостных поводов и на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 91,12 руб./$1 в 15:00 мск, что на 17,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,67 руб./EUR1, подешевев на 27,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 21,98 копейки, до 94,52 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,4 копейки - до 12,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо повышается к основным валютам в ходе дневных торгов в ожидании ярких новостных поводов и на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам после публикации накануне данных производственной инфляции в США. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть, требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами и жесткая денежно-кредитная политика Банка России.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, на уровне прогнозов рынка. Тем временем мартовская динамика показателя была пересмотрена - индекс PPI в позапрошлом месяце увеличился на 1,8%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

В 15:30 мск в среду будут опубликованы данные об индексе потребительских цен (индекс CPI) в Штатах. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране в апреле выросли на 3,4% в годовом выражении после подъема на 3,5% в марте.

Между тем глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления накануне спрогнозировал замедление инфляции в ближайшие месяцы, однако сигнализировал, что ключевая процентная ставка, вероятно, будет удерживаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки Федрезервом в сентябре в 67%.

Чистые продажи валюты 29 крупнейших российских экспортеров в апреле составили $13,2 млрд, увеличившись на 2% относительно предыдущего месяца, сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

При этом среднедневные чистые продажи валюты снизились на 3%, до $628 млн.

Поддержку рублю оказывали стабильно высокие продажи валюты со стороны экспортеров в конце месяца, сокращение спроса физических лиц на валюту и сохранение жесткой денежно-кредитной политики.

Правительство РФ в целом учло пожелания бизнеса при принятии решения о продлении действия указа по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки, этот механизм можно было бы еще немного либерализовать, но, скорее всего, необходимость в его применении отпадет уже к концу этого года, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В конце апреля правительство РФ утвердило постановление, продлевающее введенное в октябре 2023 года требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. При этом с 90 до 120 дней был увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета после исполнения внешнеторгового контракта.

"Я думаю, что надо было до конца года продлевать, не до конца апреля следующего года. Но я думаю, что за этот год, так же, как исчезает потребность моратория на проверки в связи с тем, что есть риск-ориентированный подход, профилактика и так далее, так и потребность в обязательной продаже отпадет. К концу года, я думаю, будет уже понятно, что другие механизмы действуют", - заявил Шохин, напомнив, в частности, что с середины года у Центрального банка РФ расширяются возможности по отслеживанию движения средств на счетах компаний.

Курс валютной пары "доллар-рубль", скорее всего, останется в диапазоне 91-92 руб./$1 на торгах в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая слабые попытки восстановления нефтяных котировок и вероятное некоторое локальное ослабление интенсивности продаж валюты со стороны экспортеров, доллар может в среду остаться в верхней части нашего целевого диапазона на текущую неделю - 90,5-92 руб./$1. Возобновление снижения курса доллара в направлении 90 руб./$1 по мере приближения налоговых выплат (28 мая), по моему мнению, по-прежнему остается высоковероятным", - пишет эксперт в комментарии.

Диапазон в 91-92 руб./$1, вероятно, пока сохранит свою актуальность для пары "доллар-рубль" в отсутствие важных для валютного рынка событий, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль слабо укрепился по итогам вторника на фоне глобального ослабления доллара. Объем торгов в РФ снизился лишь умеренно. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 91,3 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пока в отсутствие важных для рынка событий для курса сохраняет свою актуальность диапазон в 91-92 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

Цены на нефть перешли к снижению днем в среду после публикации слабого прогноза спроса на нефть.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,53%, до $81,93 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,51%, до $77,61 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,4%, причем обе марки закончили торги на минимумах с 12 марта.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть на 2024 год на 140 тыс. баррелей в сутки, до 1,062 млн б/с с ожидавшихся месяцем ранее 1,202 млн б/с. МЭА ожидает, что в 2025 году спрос на нефть увеличится на 1,18 млн б/с.

Тем временем Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 10 мая резервы нефти в Штатах упали на 3,1 млн баррелей. Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,35 млн баррелей.

Согласно данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", цены на нефть Urals FOB в мае (первые 14 дней) колебались в диапазоне $65,6-66,2 за баррель по сравнению с $72,8-73,2 за барр. в апреле, а дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) варьировались в пределах $16,6-17,2 по сравнению с $16,9-17,3 в апреле.

Стоимость Североморского эталона снизилась с $90,05 до $82,8 до за баррель (за первую половину мая).

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - Brent (NSD) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах (средняя между Urals FOB Primorsk и Urals Aframax FOB Novorossiysk) + стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (предлагает брать данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.