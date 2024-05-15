"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global с "покупать" до "держать" после ралли и сохраняет целевую цену на уровне $64,9 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 0,1%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"С момента открытия идеи 1 марта 2024 года бумаги Carrier Global принесли инвесторам 18,1% доходности, при этом индекс S&P 500 за тот же промежуток времени поднялся на 2,1%, - указывает аналитик Полина Щукина. - Наша оценка целевой цены акций Carrier Global, полученная путем сравнения с аналогами (по коэффициентам P/Е, EV/EBITDA, EV/S, P/DPS 2024П) и анализа исторических мультипликаторов, предполагает целевую цену $64,9 (-0,1% к текущему курсу). Ключевыми рисками мы видим замедление темпов роста мировой экономики, снижение объемов строительства жилых и коммерческих помещений, а также риски, связанные с продажей непрофильных активов".

Carrier Global Corporation - ведущий мировой поставщик безопасных и устойчивых решений для зданий и холодильных систем в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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