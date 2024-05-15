"Велес Капитал" сохраняет целевую цену бумаг Полюса на уровне 14163 руб

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют целевую цену бумаг "Полюса" на уровне 14163 руб. за штуку и ожидают, что динамика акций компании в ближайшие месяцы будет зависеть от решения по дивидендам, говорится в комментарии.

"Рост акций российский золотодобытчиков в последние недели обусловлен взлетом мировых цен на золото, и даже дополнительный НДПИ в размере 78 млн руб. на т не смог данный тренд переломить, - пишет эксперт Василий Данилов. - В целом можно сказать, что отечественные экспортеры золота адаптировались к новым условиям ведения бизнеса, а именно перенаправили потоки с Великобритании на страны Персидского залива. Ценовые дисконты к мировым бенчмаркам сохраняются, однако их размер не столь значителен - около 5%, поэтому российские золотодобытчики выигрывают от колебаний стоимости золота практически наравне с зарубежными аналогами".

На взгляд аналитика, котировки "Полюса" практически отыграли текущий ценовой всплеск в золоте, поэтому динамика бумаг в ближайшие месяцы будет зависеть от решения компании по дивидендам, которое мы ожидаем в мае.

"Наша целевая цена для акций "Полюса" составляет 14163 руб., - указывает эксперт. - В то же время в 2028 году стоит ожидать запуск Сухого Лога, масштабного проекта "Полюса", который при выходе на полную мощность обеспечит рост добычи золота на 80-90% от текущего уровня, поэтому на горизонте нескольких лет акции "Полюса" кажутся нам наиболее оптимальным выбором".

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