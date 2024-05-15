"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Skechers с целью $77

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Skechers USA Inc. с целью $77 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,6%, стоп-приказ: $64,93, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки акций консолидируются в зоне исторических максимумов, - отмечают аналитики. - Выход за ее пределы сформирует сигналы к потенциальному продолжению восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $64,93 риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск 1,99".

Эксперты относят к факторам роста Forward P/E 14,33 при актуальном значении 18,16 и низкую долговую нагрузку компании.

Skechers - американская компания по производству обуви для мужчин, женщин и детей. Штаб-квартира расположена в Манхэттен-Бич, Калифорния, основана в 1992 году.

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