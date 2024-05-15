"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "МТС", открытую 26 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем идею с общей целевой доходностью 20% до середины июня. Она уже принесла 11% c конца февраля - увеличение на 2% против индекса Мосбиржи. Однако основной катализатор еще впереди - закрытие реестра под дивиденды за 2023 год. Ждем еще 9% в ближайший месяц", - указывают аналитики.

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