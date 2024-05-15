Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Аэрофлота

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале старшего аналитика Матвея Тайца.

"Хорошие операционные показатели эмитента за апрель должны положительно повлиять на финансовые результаты за 2К24. Впрочем, сохраняем рейтинг "держать", так как рост, по нашему мнению, ближе к концу текущего года замедлится", - отмечает эксперт.

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