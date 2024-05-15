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Рынок акций РФ утром превысил 3470п по индексу МосБиржи во главе с Русалом, просел НЛМК

Москва. 15 мая. Рынок акций РФ утром в среду подрос на отдельных бумагах на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent поднялась к $82,7 за баррель) в ожидании выхода статистики по потребительской инфляции в США за апрель, которая определит вечернюю динамику рынков. Индекс МосБиржи превысил 3470 пунктов во главе с бумагами "Русала" (+4,6%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3470,74 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1197,04 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,6%.

Доллар стоит 91,36 рубля (+0,07 рубля).

Подорожали акции ОК "Русал" (+4,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

По оценке аналитиков "БКС Мир инвестиций", постепенный рост российского рынка акций в среднесрочной перспективе должен продолжиться. Что касается преодоления индексом МосБиржи уровня сопротивления в районе 3485 пунктов, то особых проблем возникнуть не должно, поскольку индекс полной доходности уже превысил максимумы третьей декады апреля, считают эксперты "БКС МИ".

В среду стоит обратить внимание на публикацию решения совета директоров "Сургутнефтегаза" и "Юнипро" (MOEX: UPRO) по дивидендам за 2023 год. В США ожидается рост волатильности после выхода данных по потребительской инфляции за апрель, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в ожидании выхода данных по потребительской инфляции в США преимущественно оптимистичны.

Рынок акций РФ утром в среду ожидаемо продолжил попытки роста благодаря покупкам в отдельных эмитентах. В среду пройдет совет директоров "Сургутнефтегаза" по дивидендам за 2023 год, которые по привилегированным бумагам могут дать максимальную доходность по всему рынку в этом сезоне, превысив текущего лидера МТС (около 11,2%). Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" чувствуют себя менее уверенно, чем "префы", ввиду нерегламентированного уровня дивидендов (против 10% от чистой прибыли по РСБУ по привилегированным бумагам), считает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", корпоративные новости поддерживают позитивные настроения на российском рынке акций.

Сбербанк продолжает показывать сильные результаты, несмотря на ухудшение условий для кредитных организаций в 2024 году (в апреле чистая прибыль банка выросла на 8,6% в годовом выражении и достигла 131,1 млрд руб.). Акционеры "НЛМК" одобрили дивиденды за 2023 год в размере 25,4 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности около 10%.

ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет по рынку нефти за май. Содержащиеся в отчете оценки не изменились по сравнению с предыдущей публикацией. Члены ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти на 246 тыс. б/с, при этом наибольший объем сокращения производства в апреле пришелся на Россию. По итогам марта Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию: доля поставок в общем объеме выросла на 1 п.п. ОПЕК традиционно прогнозирует более высокий спрос на "черное золото" по сравнению с прогнозами МЭА и Минэнерго США, поэтому устойчивый оптимизм ОПЕК не привел к росту нефтяных котировок.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, за счет улучшения настроений на рынке акций индекс МосБиржи может продолжить движение к целевым 3500 пунктам.

"Учитывая признаки стабилизации на рынке нефти, привлекательный фундаментальный профиль рынка и старт дивидендного сезона, рассчитываем на улучшение настроений на рынке. Сегодня-завтра ждем возобновления движения индекса МосБиржи к верхней границе диапазона 3450-3500 пунктов, в ближайшей перспективе ждем обновления годовых максимумов. Тактически по-прежнему предпочитаем внутренние сектора и акции сталелитейных компаний", - отмечает аналитик.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Биржи Гонконга и Южной Кореи в среду были закрыты в связи с Днем рождения Будды.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов.

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 125 млрд юаней, банковская система не зафиксировала ни чистого оттока, ни чистого притока средств.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после отката накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $82,74 за баррель (+0,5% и -1,2% накануне), июньская цена WTI - $78,41 за баррель (+0,5% и -1,4% во вторник).

Накануне обе марки завершили торги на минимумах с 12 марта после того, как ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть в мире в 2024 году, предусматривающий подъем на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с.

Также трейдеры оценивали сигналы о производственной инфляции США с учетом того, как они могут повлиять на мнение ФРС относительно дальнейшей траектории процентных ставок.

Тем временем Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 10 мая резервы нефти в Штатах упали на 3,1 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,35 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+7,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+6,5% и +7,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,9%).

Подешевели бумаги "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-3%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-2,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,3%), бумаги МКПАО "Юнайтед медикал груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-2,3%, накануне компания отказалась выплачивать дивиденды).

ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (группа "М.Видео-Эльдорадо") (+0,3%) в I квартале увеличило общие продажи (GMV) на 17,7% -до 131,3 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Общие онлайн-продажи компании выросли на 24,1% - до 97,9 млрд рублей, составив 75% от GMV группы.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,32 млрд рублей (из них 3,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,47 млрд рублей на бумаги "Русала" и 1,3 млрд рублей на акции "Аэрофлота").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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