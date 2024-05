Brent торгуется у $82,7/барр.

Уолл-стрит выросла во вторник на статданных и корпоративных новостях. Акции Японии и Австралии растут в среду, биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты. Нефть в среду утром восстанавливается, Brent торгуется у $82,7 за баррель.

Американские фондовые индексы умеренно повысились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали сигналы об инфляции в США, заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, сообщило министерство труда страны. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в марте индекс PPI увеличился на 1,8%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце увеличились на максимальные за восемь месяцев 2,4% после повышения на 2,1% в марте. Аналитики в среднем также прогнозировали рост на 2,4%.

"Эта неделя важна для рынков, потому что они беспокоятся об инфляции, и сегодняшние данные о ценах производителей не помогли унять эту тревогу", - отметил Крис Заккарелли из Independent Advisor Alliance.

Самая важная статистика, индекс CPI, будет опубликована в среду, потому что задача Федрезерва состоит в обеспечении ценовой стабильности и максимальной занятости, и сейчас ЦБ озабочен только по поводу первой составляющей, добавил эксперт.

Между тем глава ФРС Джером Пауэлл спрогнозировал замедление инфляции в США в ближайшие месяцы, выступая на мероприятии в Амстердаме. По его мнению, помесячные темпы роста потребительских цен могут опуститься до уровней конца прошлого года, а вероятность очередного повышения процентных ставок Федрезервом он оценил как невысокую.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в апреле выросли на 3,4% в годовом выражении после подъема на 3,5% в марте.

Акции Home Depot Inc. (SPB: HD) подешевели на 0,1%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома в первом квартале 2024 финансового года зафиксировала умеренное сокращение чистой прибыли и выручки, причем оба показателя оказались хуже ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Walmart Inc. (SPB: WMT) опустилась на 0,9% на слухах, что ведущий американский ритейлер планирует уволить сотни сотрудников.

Капитализация Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) снизилась на 0,8% на сообщениях СМИ о том, что компания рассматривает возможность продажи подразделения Oscar Mayer, выпускающего мясные деликатесы. Стоимость бизнеса может составлять от $3 млрд до $5 млрд.

Американские депозитарные акции китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подешевели на 6% на данных, что в четвертом финансовом квартале компания резко сократила чистую прибыль.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 3,3 млрд юаней ($453 млн), или 0,16 юаня в расчете на акцию, по сравнению с 23,5 млрд юаней, или 1,12 юаня на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Тем временем цена так называемых "мемных" акций ритейлера Gamestop (SPB: GME) выросла на 60% после скачка более чем на 70% по итогам торгов днем ранее. Столь резкий рост мог быть результатом скоординированных действий частных инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,32% и составил 39558,11 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Intel Corp. (SPB: INTC) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), подорожавшие на 1,8% и 1,4% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,48% - до 5246,68 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,75% и составил 16511,18 пункта.

Ведущие рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в среду вслед за подъемом на Уолл-стрит накануне, биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с Днем рождения Будды.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 125 млрд юаней, банковская система не зафиксировала ни чистого оттока, ни чистого притока средств.

Лидером падения в составе шанхайского индекса выступают акции машиностроительной Kama Co. Ltd., дешевеющие на 10,2%. Список лидеров роста возглавляют бумаги Shanghai Serum Bio-Technology Co. Ltd. (+11,2%).

Значение японского Nikkei 225 поднимается на 0,1%.

Заметнее всех в составе индикатора прибавляют в цене бумаги оператора универмагов Isetan Mitsukoshi Holdings, дорожающие на 13,2% благодаря сильной отчетности.

Рыночная стоимость Sony Group увеличивается на 8,9%. Накануне компания отчиталась о росте выручки в четвертом финквартале на 14%, лучше прогнозов.

Капитализация Sumitomo Mitsui Trust Holdings повышается на 8,4%, Hoya Corp., Amada Co. и Isuzu Motors - на 6%, Yokohama Rubber - на 5,2%, Mitsui Chemicals и Resona Holdings - на 5%, Asahi Group Holdings - на 4,9%.

Акции сети мебельных магазинов Nitori Holdings рухнули на 16,8% на слабой отчетности. По той же причине дешевеют бумаги Sharp Corp. (-9,3%).

Casio Computer теряет 12% капитализации, Konica Minolta - 9,1%, Ebara и Sumitomo Pharma - 8,5%, Mitsubishi Chemical Group и Odakyu Electric Railway - 6,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,5%.

Средний рост зарплат в Австралии в первом квартале составил 4,1% в годовом выражении, согласно официальным данным. Рынок ожидал, что показатель останется на уровне четвертого квартала 2023 года, максимальных с первого квартала 2009 года 4,2%, пишет Trading Economics.

В квартальном отношении зарплаты увеличились на 0,8% после роста на пересмотренный 1% кварталом ранее. Эксперты полагали, что показатель повысится на 0,9% в первом квартале.

Рыночная стоимость Rio Tinto поднимается на 1,5%, BHP - на 2,6%.

Цены на нефть поднимаются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск составляет $82,89 за баррель, что на $0,51 (0,62%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,98 (1,2%), до $82,38 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,54 (0,69%) и составили $78,56 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $1,10 (1,4%), до $78,02 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на минимумах с 12 марта после того, как ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть в мире в 2024 году, предусматривающий подъем на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с.

Отчет ОПЕК "не добавил ясности в плане ожиданий на текущий и следующий годы", - отметил аналитик XS.com Самер Хасн.

Также трейдеры оценивали сигналы об инфляции США с учетом того, как они могут повлиять на мнение Федеральной резервной системы относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Тем временем Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 10 мая резервы нефти в Штатах упали на 3,1 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,35 млн баррелей.