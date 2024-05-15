Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочного вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Сбербанк представил сокращенные результаты по РСБУ за апрель 2024 года. Эмитент продолжает показывать стабильный рост финансовых результатов за четыре месяца 2024 года. Рост чистой прибыли на 5,1% год к году за четыре месяца 2024 года и рентабельность капитала на уровне 22,4% представляют собой хороший результат при условии давления высоких ставок на рост кредитов", - отмечают эксперты сервиса в комментарии.

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