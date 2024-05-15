Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 91-92 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 91-92 руб./$1 на торгах в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая слабые попытки восстановления нефтяных котировок и вероятное некоторое локальное ослабление интенсивности продаж валюты со стороны экспортеров, доллар может в среду остаться в верхней части нашего целевого диапазона на текущую неделю, зону 90,5-92 руб./$1. Возобновление снижения курса доллара в направлении 90 руб./$1 по мере приближения налоговых выплат (28 мая), по моему мнению, по-прежнему остается высоковероятным", - пишет эксперт в комментарии.

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