.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  SberCIB повысил прогнозную цену бумаг Ozon до 5500 руб
.
ГЛАВНОЕ
До 2030 года Россия должна достигнуть 4-е место в мире по объему ВВП
Президент РФ Владимир Путин включил в национальные цели до 2030 года достижение РФ четвертого места в мире по объему ВВП. Это должно произойти за счет роста производительности труда, низкого уровня безработицы
 
Медиарейтинг банков за апрель 2024 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за апрель 2024 года. В апреля 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои...
 
Путин подписал указы о назначении членов кабинета министров и директоров служб
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства Российской Федерации и директоров служб, сообщается на сайте Кремля во вторник. Глава государства назначил первым вице-премьером Дениса Мантурова. Вице-премьерами...
 
Правительство согласовало снятие ограничений на экспорт бензина
Правительство принципиально согласовало временное снятие ограничений на экспорт бензина, которые действуют уже два с половиной месяца., рассказали источники "Коммерсанта", знакомые с ситуацией. По их словам, соответствующее постановление...
 
15 мая 2024 года 11:16

SberCIB повысил прогнозную цену бумаг Ozon до 5500 руб

SberCIB Investment Research повысил прогнозную стоимость бумаг Ozon до 5500 рублей за штуку, оценка - "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Максима Кондратьева и аналитика Дмитрия Трошина.

"Мы повысили прогнозы роста оборота и доходов компании. Наибольший вклад в переоценку нашей модели внес финтех-сегмент. Операционный доход сегмента составил около 65% скорректированной EBITDA всей компании. ROE сегмента в данный момент свыше 50%. Компания видит возможности для активного роста этого сегмента и прогнозирует, что его ROE будет выше 30%, - указывают эксперты инвестбанка. - Второй по значимости фактор роста доходов компании - увеличение рекламных доходов. Сейчас они составляют 4,5% от оборота сторонних продавцов Ozon. Реклама на маркетплейсах - эффективный и доступный инструмент продвижения для предпринимателей, который показывает наиболее высокие темпы роста на рекламном рынке. Мы ожидаем роста уровня доходов Ozon от рекламы к 2028 году до 5% от GMV".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-OZON-ADS-РЕКОМЕНДАЦИЯ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 мая 2024 года 19:06
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций М.Видео
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "М.Видео" и рекомендацию "держать" для его облигаций, сообщается в обзоре аналитиков. "Крупнейший российский ритейлер в сегменте электротехники представил нейтральные операционные результаты за первый квартал 2024 года. "М.Видео" постепенно...    читать дальше
.
15 мая 2024 года 18:46
Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ускорившийся рост UST
Москва. 15 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ускорившийся рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно расширились.    читать дальше
.
15 мая 2024 года 18:29
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для "обычки" Сургутнефтегаза и "продавать" для "префов"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и "продавать" для его привилегированных бумаг, сообщается в материале аналитиков. "Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам утвердить выплату 0,85 руб. на обыкновенную акцию и 12,29 руб. на...    читать дальше
.
15 мая 2024 года 17:35
Акции Whoosh имеют хорошие шансы на достижение отметки 350 руб. в среднесрочной перспективе - ПСБ
Акции Whoosh имеют хорошие шансы на достижение отметки 350 руб. за штуку в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Оператор кикшеринга представил операционные результаты за 4 месяца 2024 года - компания продолжает активно развиваться,...    читать дальше
.
15 мая 2024 года 16:59
"Префы" Сургутнефтегаза обещают доходность выше безрисковых инструментов - "Велес Капитал"
Привилегированные акции ("префы") "Сургутнефтегаза" обещают доходность выше безрисковых инструментов, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в среду обновили очередной исторический максимум после рекомендации совета директоров по...    читать дальше
.
15 мая 2024 года 16:18
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "ММК", а также исключив акции "Яндекса". Текущий состав топ-10 акций России: "РусАгро", "ЛУКОЙЛ", "Делимобиль", "Московская биржа", Ozon, Сбербанк, "АЛРОСА", "Европлан",...    читать дальше
.
15 мая 2024 года 15:47
Рубль днем слабо повышается к основным валютам в ожидании ярких новостных поводов
Москва. 15 мая. Доллар США, евро и китайский юань немного дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль подрастает к бивалютной корзине в ожидании ярких новостных поводов и на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
15 мая 2024 года 15:42
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global с "покупать" до "держать" после ралли и сохраняет целевую цену на уровне $64,9 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 0,1%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "С момента открытия идеи 1 марта 2024 года бумаги Carrier Global принесли...    читать дальше
.
15 мая 2024 года 15:17
"Велес Капитал" сохраняет целевую цену бумаг Полюса на уровне 14163 руб
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют целевую цену бумаг "Полюса" на уровне 14163 руб. за штуку и ожидают, что динамика акций компании в ближайшие месяцы будет зависеть от решения по дивидендам, говорится в комментарии. "Рост акций российский золотодобытчиков в последние недели обусловлен взлетом...    читать дальше
.
15 мая 2024 года 14:47
Акции Whoosh остаются интересными для долгосрочного инвестирования - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции российского оператора сервиса аренды электросамокатов и электровелосипедов Whoosh остаются интересными для долгосрочного инвестирования, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Whoosh представил операционные результаты за первые четыре месяца 2024 года. Компания продолжает...    читать дальше
.
15 мая 2024 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Skechers с целью $77
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Skechers USA Inc. с целью $77 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,6%, стоп-приказ: $64,93, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Котировки акций консолидируются в зоне...    читать дальше
.
15 мая 2024 года 13:50
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Делимобиль с целью 377,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с целью 377,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,5%, стоп-приказ: 313,4 рубля, говорится в комментарии...    читать дальше
.
15 мая 2024 года 13:28
Акции М.Видео пока по-прежнему неинтересны для покупок - ПСБ
Акции "М.Видео" пока по-прежнему неинтересны для инвестиций, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Эмитент представил операционные результаты за первый квартал текущего года. Результаты неплохие за счет открытия пятнадцати новых магазинов компактного формата,...    читать дальше
.
15 мая 2024 года 13:08
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях МТС"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "МТС", открытую 26 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем идею с общей целевой доходностью 20% до середины июня. Она уже принесла 11% c конца февраля - увеличение на 2% против индекса Мосбиржи....    читать дальше
.
15 мая 2024 года 12:40
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Аэрофлота
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в материале старшего аналитика Матвея Тайца. "Хорошие операционные показатели эмитента за апрель должны положительно повлиять на финансовые результаты за 2К24. Впрочем, сохраняем рейтинг "держать", так как...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.