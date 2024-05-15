Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика, комментарии ФРС США:

- Предварительная оценка ВВП России за 1К24;

- ИПЦ в США за апрель;

- Розничные продажи в США за апрель;

- Промышленное производство в еврозоне в марте;

- Уровень занятости в еврозоне в 1К24;

- Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти;

- Еженедельные данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов;

- Выступления представителей ФРС.

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