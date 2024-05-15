Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы умеренно повысились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали сигналы об инфляции в США, заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) и корпоративные новости. Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, сообщило министерство труда страны. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов. Согласно пересмотренным данным, в марте индекс PPI увеличился на 1,8%, а не на 2,1%, как сообщалось ранее.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце увеличились на максимальные за восемь месяцев 2,4% после повышения на 2,1% в марте. Аналитики в среднем также прогнозировали рост на 2,4%.

Самая важная для рынков статистика этой недели - индекс CPI - будет опубликована в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в апреле выросли на 3,4% в годовом выражении после подъема на 3,5% в марте. Глава ФРС Джером Пауэлл спрогнозировал замедление инфляции в США в ближайшие месяцы, выступая на мероприятии в Амстердаме. По его мнению, помесячные темпы роста потребительских цен могут опуститься до уровней конца прошлого года, а вероятность очередного повышения процентных ставок Федрезервом он оценил как невысокую.

Ведущие рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах в среду вслед за подъемом на Уолл-стрит накануне, биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с Днем рождения Будды. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил в финансовую систему 125 млрд юаней ($17,3 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов выросло на 0,08%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,5%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $83 за баррель, что на 0,75% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты снизились в цене на 1,2%, до $82,38 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,81% и составили $78,65 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на 1,4%, до $78,02 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на минимумах с 12 марта после того, как ОПЕК сохранила прогноз спроса на нефть в мире в 2024 году, предусматривающий подъем на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с.

Тем временем Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 10 мая резервы нефти в Соединенных Штатах упали на 3,1 млн баррелей. Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,35 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 мая практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,981 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,446 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,11% и составил 105,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,08%, опустившись до 901,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "НоваБев Групп БО-П05" (-0,6%), "АФК Система-1Р-11" (-0,58%) и "РЖД-001P-17R" (-0,51%), а в лидерах повышения - облигации "Роснефть БО-09" (+0,33%), "Роснефть БО-03" (+0,21%) и "МТС-001P-23" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Плаза-телеком" завершило размещение 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 12-го купонов.

ООО "Иволга структурные продукты" 15 мая начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей. Размещение будет проходить по закрытой подписке среди клиентов доверительного управления ИК "Иволга Капитал". Купоны по выпуску ежемесячные, ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых, по окончании каждого купона предусмотрена оферта на выкуп и пересмотр ставки.

МФК "Быстроденьги" 16 мая начнет размещение выпуска облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 1-42-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала - в дату выплаты 42-го купона (погашения). Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 20 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-07R объемом 10 млрд рублей. Купоны по займу будут переменными и квартальными, ориентир спреда к ключевой ставке будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 23 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "А101" в третьей декаде мая планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 17,81% годовых. Купоны ежемесячные. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 50 млрд рублей.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 9-11-го купонов облигаций серии 001Р-13 на уровне 16,8% годовых. Десятилетний выпуск облигаций на 15 млрд рублей был размещен в мае 2020 года по ставке полугодового купона 6,6% годовых до оферты с исполнением 27 мая 2024 года.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название - ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 45-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 8,72% годовых и 6-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 17,3% годовых. Компания разместила выпуски 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставки 2-140-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона по выпускам - 8,42% годовых. Выпуск 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 7-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Компания завершила размещение 5-летних облигаций объемом 300 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала - в дату выплаты 60-го купона.