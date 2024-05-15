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Главная / Мнения аналитиков / SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Яндекса
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15 мая 2024 года 09:24
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Яндекса
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 5020 рублей, сообщается в материале аналитиков Максима Кондратьева и Дмитрия Трошина. Бумаги эмитента в настоящее время торгуются с прогнозными коэффициентами EV/EBITDA и P/E 2024 на уровнях 10,1 и 17,8 соответственно, отмечают эксперты. "Мы позитивно смотрим на бумаги. По итогам оферты совокупное количество акций в свободном обращении составит не более 15,5% от акционерного капитала компании, и мы не ожидаем существенного навеса ликвидности. По нашим расчетам, объем акций в свободном обращении достаточен для их включения в индекс Мосбиржи. Мы отмечаем фундаментальный потенциал роста компании и ожидаем, что акции МКПАО "Яндекс" будут востребованы институциональными инвесторами, что должно существенно расширить базу инвесторов и повысить спрос на бумаги эмитента", - указывают аналитики инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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