Рубль инертен к доллару и юаню утром на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Москва. 15 мая. Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже утром в среду, рубль держится вблизи ранее занятых позиций на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,25 руб./$1 (-4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 11,41 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,1 коп. - до 12,61 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов не проявляет активности на неоднозначных сигналах с внешних рынков. Цены на нефть перешли к росту после ослабления в ходе предыдущей сессии, однако пока не восполнили потери. На фондовых площадках нет единого настроя. Инвесторы находятся в ожидании изменений индекса потребительских цен (CPI) - основного инструмента в США для расчета инфляции. Показатель будет опубликован в среду.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл прогнозирует, что инфляция в США в ближайшие месяцы будет замедляться.

"Я ожидаю замедления инфляции", - сказал он в ходе дискуссии в рамках годового собрания нидерландской Ассоциации иностранных банкиров (Foreign Bankers'' Association) в Амстердаме.

Пауэлл склоняется к тому, что помесячные темпы роста потребительских цен снизятся до уровней конца прошлого года, однако не до конца уверен в этом. "Я бы сказал, что моя уверенность не так высока, как раньше, учитывая статистику первых трех месяцев года", - пояснил он.

Вероятность очередного повышения процентных ставок Федрезервом он оценивает как невысокую. "Не думаю, что исходя из последних данных вероятно, что следующим нашим шагом будет подъем ставок", - заявил Пауэлл.

При этом опубликованные во вторник данные об апрельской динамике цен производителей в Штатах Пауэлл назвал "весьма смешанными", обратив внимание на пересмотр в сторону снижения мартовского показателя.

ФРС удерживает ключевую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Глава центробанка считает ее ограничительной, или снижающей спрос. Многие экономисты и аналитики, как пишет MarketWatch, ставят эту позицию под сомнение.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,94 за баррель, что на 0,68% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,62 за баррель, что на 0,77% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду торгуются разнонаправленно: китайский CSI 300 снизился на 0,27%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,31%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,48%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 укрепился на 0,48%. Биржи Южной Кореи и Гонконга не работают по случаю буддийского праздника.

Американские фондовые индексы умеренно повысились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали сигналы об инфляции в США, заявления главы ФРС и корпоративные новости. Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, сообщило министерство труда страны. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце увеличились на максимальные за восемь месяцев 2,4% после повышения на 2,1% в марте. Аналитики в среднем также прогнозировали рост на 2,4%.

Самая важная статистика, индекс CPI, будет опубликована в среду, потому что задача Федрезерва состоит в обеспечении ценовой стабильности и максимальной занятости, и сейчас ЦБ озабочен только по поводу первой составляющей, добавил эксперт.