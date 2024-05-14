Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 91-93 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, говорится в валютном обзоре "БКС Мир инвестиций".

"Позиции рубля улучшились на фоне увеличения объемов ежедневных продаж валюты государством, - отмечают аналитики Анатолий Трифонов и Василий Буянов. - Из важных релизов на этой неделе будет только динамика инфляции в апреле, однако, учитывая недавно прошедшее заседание ЦБ РФ по ставке, не думаем, что релиз сильно повлияет на курс рубля. Рубль будет торговаться в коридоре 91-93 рублей за доллар и 12,6-13 рублей за юань - фундаментальные факторы пока все еще играют против укрепления рубля, но интервенции поддержат курс российской валюты".

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