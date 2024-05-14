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14 мая 2024 года 17:06
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 91-93 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, говорится в валютном обзоре "БКС Мир инвестиций". "Позиции рубля улучшились на фоне увеличения объемов ежедневных продаж валюты государством, - отмечают аналитики Анатолий Трифонов и Василий Буянов. - Из важных релизов на этой неделе будет только динамика инфляции в апреле, однако, учитывая недавно прошедшее заседание ЦБ РФ по ставке, не думаем, что релиз сильно повлияет на курс рубля. Рубль будет торговаться в коридоре 91-93 рублей за доллар и 12,6-13 рублей за юань - фундаментальные факторы пока все еще играют против укрепления рубля, но интервенции поддержат курс российской валюты". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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