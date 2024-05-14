Укрепление рубля в мае - временный фактор - "Финам"

Укрепление рубля в мае является временным фактором, полагает ведущий аналитик инвесткомпании Финам" Александр Потавин.

"Мы полагаем, что локальное усиление рубля в мае - это временный фактор, и ближе к лету курс доллара, евро и юаня будет на более высоких уровнях, - пишет эксперт. - Способствовать этому может рост объемов импорта товаров и услуг в Россию; вероятное снижение ключевой ставки ЦБ РФ уже осенью; охлаждение цен на нефть и сохраняющееся санкционное давление на Россию. В такой ситуации диапазон торгов по паре USD/RUB до конца 2-го квартала видимо составит 91-94 руб./$1, а по паре EUR/RUB: 98-101 руб./EUR1".

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