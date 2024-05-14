Котировки акций Аэрофлота могут вырасти до 60 руб. в среднесрочной перспективе - ПСБ

Котировки акций "Аэрофлота" обладают потенциалом среднесрочного роста до 60 рублей за бумагу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Акции компании прибавляют сегодня более 2% на фоне хороших операционных результатов за апрель. - пишет эксперт. - "Аэрофлот" достаточно успешно восстанавливается, драйвером выступают внутренние линии, где показатели уже выше 2019 года. Компания также активно улучшает свое финансовое состояние: по итогам 2023 года в разы сократился чистый убыток. Отметим, что "Аэрофлот" уже не получает отраслевые субсидии для возмещения операционных расходов. Полагаем, что у акций "Аэрофлота" среднесрочно есть хороший потенциал для подъема к "круглому" уровню в 60 рублей".

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