"Финам" открыл торговую идею: покупать акции GitLab с целью $74

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции разработчика программного обеспечения GitLab Inc. с целью $74 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 38,89%, стоп-приказ: $47, говорится в комментарии инвестиционной компании.

GitLab продолжает показывать хорошие результаты по основным финансовым показателям, превосходя прогнозы по доходам и операционной марже (на 4% за IV квартал 2024 года), отмечают аналитики. Сервисы GitLab могут предложить значительную экономию за счет автоматизации задач и сокращения простоев, что, на взгляд экспертов, делает их привлекательным для повышения операционной эффективности в компаниях.

"С технической точки зрения цена отскочила от уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $47 риск на портфель составит 1,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,3", - указывают в "Финаме".

GitLab Inc. - компания с открытым ядром, управляет GitLab, программным пакетом DevOps, который позволяет разрабатывать, защищать и эксплуатировать программное обеспечение.

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