Шансы на снижение ставки ЦБР до 13% в 2024г пока сохраняются - "Астра Управление активами"

Шансы на снижение ставки ЦБ РФ до 13% годовых в 2024 году пока сохраняются (с возможным смягчением риторики регулятора в июле и началом цикла в сентябре), полагает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"ЦБ опубликовал очередное резюме по итогам апрельского заседания по ставке, когда ее сохранение на уровне 16% сопровождалось ужесточением риторики ЦБ через повышение прогноза средней ставки и более жесткие "ястребиные" комментарии. Резюме подтвердило более жесткий апрельский настрой ЦБ по сравнению с мартом. Регулятор по-прежнему не дает каких-то численных оценок "перегрева" экономики (положительный разрыв выпуска) и новых оценок нейтральной ставки, хотя они критичны для уточнения вероятности различных сценариев, - отмечает эксперт. - В базовом сценарии мы по-прежнему допускаем снижение ставки до 13% в 2024 году (с возможным смягчением риторики в июле и началом цикла в сентябре, вряд ли ЦБ решится на снижение в июле, как мы допускали ранее) и 8-9% в 2025 году. Но при стабильной экономике Банк России явно не хочет спешить - есть и прежние риски в виде бюджета и курса рубля, и совсем новые в виде майских заморозков и понижения оценок урожая (риск для продовольственной инфляции и инфляционных ожиданий) осенью после июльского повышения тарифов".

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