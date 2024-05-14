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14 мая 2024 года 13:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 60 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 60 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,1%, стоп-приказ: 48,5 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Инвестидея на фоне операционных результатов эмитента за апрель 2024 года", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого появляется потенциал дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 60 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 48,5 руб. риск на портфель составит 0,48%", - указывают в "Финаме". "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг и обучением работников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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